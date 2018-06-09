إحباط هجوم إرهابي لتنظيم «داعش» في نينوى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

كشف مصدر أمني في شرطة نينوى، أمس، عن نشوب اشتباكات مع عناصر «داعش» في قضاء الحضر، بعد تسلل عناصر التنظيم من منطقة «الجزيرة» جنوب الموصل. وقال الرائد هلال خالد إن «عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش للشرطة المحلية واشتبكوا معهم، ما أسفر عن مقتل شرطيين من حماية قضاء الحضر». وأضاف خالد، أن «القوات الأمنية طوقت القضاء بالكامل وشنت حملة مداهمة وتفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم»، وأوضح أن الحملة أسفرت عن اعتقال 4 دواعش، بينهم قيادي سوري الجنسية، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية اقتادت الدواعش لمقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».

وفي سياق آخر، أفاد مصدر عسكري عراقي أمس، بقيام قوة من ميليشيا «الحشد الشعبي» باعتقال 39 مدنياً شمال مدينة الموصل. وقال المصدر إن «قوة من الحشد الشعبي قامت وسط إجراءات أمنية مشددة بحملة تفتيش عن خلايا داعش النائمة في ناحية الرشيدية وقضاء تلكيف ضمن قاطع مسؤوليتهم، انتهت باعتقال 39 مدنياً بينهم أساتذة جامعة وموظفون ومحامون واقتادتهم إلى جهة مجهولة». وأضاف أن عوائل المعتقلين طالبت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتدخل وإطلاق سراح أبنائهم. وفي سياق آخر، أعلن المصدر عن العثور على 5 جثث مجهولة الهوية تعود لشباب بعقد الثلاثينات عليها آثار تعذيب في منطقة «وادي حجر» جنوبي الموصل، والتي تخضع لسيطرة الشرطة الاتحادية.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني في كركوك، أمس، بمقتل ثلاثة إرهابيين في كمين جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر إن «قوات الشرطة الاتحادية تمكنت ومن خلال كمين من قتل ثلاثة إرهابيين أثناء محاولتهم التنقل باتجاه ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة». وأضاف المصدر أن «معلومات استخبارية دقيقة قادت لقتل الإرهابيين».‏

إلى ذلك، قتلت امرأة وأصيب 14 شخصاً من بينهم نساء وأطفال في وقت متأخر من مساء أمس الأول عندما انفجرت قنبلة في مدينة كركوك. وانفجرت العبوة البدائية قرب مسجد في سوق مزدحمة. وذكر الجيش أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة قرب مقهى وأصابت رجلاً. وقال بيان للجيش إن صاروخاً أطلق صوب مدرسة لكن لم تقع بسببه إصابات.