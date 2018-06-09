الميليشيات الإيرانية تتنكر بزي قوات النظام للبقاء في سوريا



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 دمشق (وكالات) كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن تنكر ميليشيات إيرانية في سوريا بملابس عسكريي قوات النظام السوري، لتجنب التعرض لضربات جوية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة، قولها إنه «بعد الانسحاب الشكلي للميليشيات الإيرانية وحزب الله من جنوب سوريا، أبقت قوات النظام السوري عليها، حيث تنكر المقاتلون بثياب القوات الحكومية». ويعد التقرير الإعلامي الأميركي الجديد، مؤشراً على نية الميليشيات الإيرانية ومعها مسلحو ميليشيات «حزب الله» الإرهابي البقاء في سوريا. وأضافت المصادر أن الميليشيات المتنكرة مدججة بالأسلحة الثقيلة والصاروخية. وقال مسؤول إسرائيلي لم تسمه «وول ستريت جورنال»، إن «إسرائيل على علم بكل التطورات في حديقتها الخلفية»، على حد وصفه لسوريا. وقال أحمد عزام، القائد في «جيش الخلاص» المعارض بالقنيطرة: «الميليشيات تغادر ثم تعود في حالة تمويه، حيث يغادرون في الزي العسكري لحزب الله، ويعودون في سيارات النظام السوري، مرتدين الزي العسكري النظامي» مضيفاً أن العديد من المقاتلين الأجانب من لبنان وإيران والعراق وأفغانستان، حصلوا على بطاقات هوية سورية، بينما كشف قائد آخر، أن الهوية السورية التي كانت تمنح للمقاتلين، تعود إلى رجال ماتوا في المعارك خلال السنوات الماضية.