الإمارات في المرتبة الـ31 عالمياً ضمن أكبر اقتصادات العالم خلال 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حل اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 31 عالمياً، والثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، في تصنيف أكبر اقتصادات العالم خلال 2016، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة التاسعة من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.

وقدرت بيانات الصندوق، الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية في 2016 بنحو 375 مليار دولار، أو 1,37 تريليون درهم، ليساهم بنسبة 0,499% في الاقتصاد العالمي، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحسب البيانات على أساس معادل القوة الشرائية نحو 67,7 ألف دولار، وهو تاسع أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، في القائمة التي تصدرتها قطر بنصيب للفرد يبلغ 129,7 ألف دولار، تلتها لوكسمبورج بنحو 101 ألف دولار.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارات حتى 2020، حيث رجحت بيانات الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية إلى 407,6 مليار دولار (1,5 تريليون درهم) خلال 2017، وأن يزيد إلى 434,8 مليار دولار (1,6 تريليون درهم) في 2018، قبل أن يرتفع إلى 463,4 مليار دولار (1,7 تريليون درهم) في 2019، وصولاً إلى نحو 500 مليار دولار (1,84 تريليون درهم) في 2020.

ويعكس الناتج المحلي الإجمالي حالة الاقتصاد، وهو الطريقة الأمثل المستخدمة من قبل صناع القرار والبنوك المركزية لحكم ما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو أم انكماش، أو على شفير تضخم أو ركود، ويحسب عبر القيمة الإجمالية النقدية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل دولة معينة خلال فترة زمنية محددة، ويتم قياسه عن طريق المقارنة إما بالربع السابق من السنة أو بالسنة السابقة.