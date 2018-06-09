سياسيون وخبراء اقتصاد لـ «الاتحاد»: المقاطعة فضحت دعم الصندوق القطري للإرهاب

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد سياسيون وخبراء اقتصاد في مصر أن استمرار مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر لعام كامل كان لها تأثيرات سلبية كبيرة على النظام القطري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن المقاطعة كان لها دور كبير جداً في فضح الصندوق القطري أمام العالم في دعمها ورعايتها واحتضانها للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية. وأشاروا إلى أن النشاط الاقتصادي في قطر الآن يؤكد أن هناك ارتفاعاً في قيمة السلع، وارتفاعاً في التضخم، ونقصاً في الصندوق المالي السيادي، ونقصاً في الاستثمارات، وهروباً وهجرةً للعمالة في الدوحة، مما جعل قطر منعزلةً اقتصادياً واجتماعياً وتتعرض إلى خسارة كبيرة مع استمرار المقاطعة ودخولها العام الثاني.

وتوقعوا في الفترة المقبلة أن يكون هناك مرحلة ثانية من المقاطعة والمواجهة مع قطر من جانب بعض دول المقاطعة، أو ربما يتم تجاهل قطر وعدم الاهتمام بها، واستمرار حالة العزلة الكبيرة للدوحة، وتجاهل وجودها وإضعاف حضورها دولياً، مع مزيد من الخسائر الاقتصادية ونقص الصندوق السيادي الذي تعتمد عليه قطر من 333 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.

دعم الإرهاب

بداية أكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشؤون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك عدة تأثيرات سياسية على قطر نتيجة المقاطعة التي دخلت عامها الثاني، ومنها ما هو مرتبط بالإضرار بالسمعة الدولية لقطر، بعد أن اتضح دورها أمام العالم في دعم وتوفير المنصات الإعلامية للجماعات الإرهابية، وتوفير الموارد المالية للعناصر الإرهابية، داخل قطر أو خارجها والتي صدر على عدد منها أوامر ضبط وإحضار في عدد من الدول وإدراج بعضها ضمن الكيانات الإرهابية دولياً، مشيراً إلى أن المقاطعة لها دور كبير جداً في فضح الصندوق القطري أمام العالم في دعمها ورعايتها واحتضانها للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.