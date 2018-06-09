قطر تستورد بضائع إيرانية بـ 47 مليون دولار خلال شهرين !!

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في ظل تنامي العلاقات بين قطر ونظام الملالي منذ المقاطعة العربية، كشفت إحصائيات نشرتها منظمة الجمارك الإيرانية، أمس السبت، أنه في الشهرين الأولين من السنة الحالية، تم تصدير أكثر من 216 ألف و585 طناً من البضائع بقيمة 47 مليون و666 ألف دولار إلى قطر.

وأوضحت الإحصائيات أن هذه المعدلات تؤكد أن حجم البضائع المصدرة إلى قطر نمت بشكل كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفة أن الصادرات إلى قطر من حيث الوزن 1.15% وفي القيمة 0.65% من القيمة الإجمالية لصادرات إيران خلال هذه الفترة.

وتابعت أنه في الشهرين (يناير وفبراير) من العام الماضي 2017، تم تصدير 131 ألفاً و814 طناً من البضائع من إيران إلى قطر، بقيمة 8 ملايين و 899 ألف دولار فقط».

وأكدت منظمة الجمارك الإيرانية، أن «صادرات البلاد إلى قطر بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 0.74% و 0.14% من إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة»، مشيرة إلى أنه أظهرت المقارنة بين الصادرات إلى قطر في الشهرين الأولين من السنة الحالية مع نفس الفترة من العام الماضي زيادة الصادرات إلى البلاد بنسبة 64% وقيمة أكثر من 435%.