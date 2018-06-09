«الهلال» تكرم الفائزين بمسابقة «تراتيل في القرآن» في تعز

عدن، تعز (وام)

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بالتنسيق مع مكتب الثقافة في تعز حفلاً لتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الرمضانية «تراتيل في القرآن» لفئات المصحف كاملا والعشرين جزءاً والعشرة أجزاء إضافة إلى المقامات الصوتية، وذلك في ساحة جامع المظفر بمدينة تعز.

وأطلقت المسابقة -وهي الأولى من نوعها في تعز- خلال الشهر الفضيل بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية واستمرت لمدة أربعة أيام.

وأكد عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز أهمية هذه المسابقة القرآنية خصوصاً في هذا الشهر في إضفاء روحانية خاصة لدى الجماهير، معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتنظيم المسابقة. وقال إن تنظيم هذه المسابقة كان بمثابة حلم يراود مكتب الثقافة منذ نهاية 2017 حتى تحقق بفضل جهود ودعم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تعز.

من جانبه أشاد الشيخ خالد البركاني مدير عام الأوقاف في مدينة تعز بالدعم والتنسيق ومستوى التجهيز الذي حظيت به المسابقة وخاصة تكريم حافظي كتاب الله الذي يأتي متزامناً مع شهر القرآن الكريم شهر رمضان الفضيل.