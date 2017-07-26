توقيف امرأة تسببت في خسارة طليقها 800 ألف يورو

طوكيو (أ ف ب)

أوقفت السلطات اليابانية سيدة في الرابعة والثلاثين من عمرها حطّمت 54 آلة كمان وسبعين قوساً لزوجها السابق، في "مجزرة" موسيقية تجاوزت قيمة خسائرها 800 ألف يورو، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

واتّهمت ميدوري كواميا بدخول منزل زوجها السابق في آيشي وسط اليابان "بعد تحطيم الزجاج، في وقت غير محدد بين الثلاثين من يناير والتاسع عشر من فبراير من العام 2014"، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وطالب مطلّقها بتعويض بقيمة 105,9 مليون ين (815 الف يورو)، وفق المصدر.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية أن السيدة التي تحمل الجنسية الصينية أوقفت الثلاثاء لدى عودتها من بلدها إلى طوكيو.

وآلات الكمان هذه صنعها زوجها السابق، وهو نروجي، أو جمعها. ومن بينها آلة إيطالية قيمتها خمسون مليون ين.

وجرت هذه الحادثة فيما كان الزوجان يشرعان في إجراءات الطلاق.