فريق عمل من الشارقة يعزز الروابط التجارية مع إيطاليا

الشارقة (الاتحاد)

توجه فريق عمل من إمارة الشارقة برئاسة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى إيطاليا بهدف تعزيز أواصر العلاقات مع مدينة بيرجامو التي تعد إحدى أهم المناطق الاقتصادية والصناعية حيوية في إيطاليا.

وعقد المدفع وبيلا رافي مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة اجتماعاً مع عدد من الشركاء في إيطاليا شمل باولو مالفستيتي، رئيس غرفة تجارة بيرجامو و إيفان روديشيني رئيس معرض برومو بيرج (مركز إكسبو بيرجامو).

وقال سيف المدفع «لا تشكل دولة الإمارات بوابة للمنتجات الإيطالية إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها فحسب، وإنما سوقاً مهمة بحد ذاتها لا سيما في قطاعي المجوهرات والآلات. ومن هنا، استحوذت المعارض التجارية التي تستهدف هذين القطاعين على قسم كبير من جدول أعمال محادثاتنا المشتركة».

ويعتبر كل من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يعقد مرتين في العام، ومعرض ستيل فاب السنوي من أهم الفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة وتحظى الأجنحة وجهات العرض الإيطالية فيها بحضور بارز ومتميز، إلى جانب دعم عدد من الهيئات التجارية المرموقة في المجالين الصناعي والتجاري.

ويجري العمل حالياً على تهيئة الظروف المناسبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع غرفة تجارة بيرجامو ومعرض برومو بيرج حيث يتطلع الجانبان الإماراتي والإيطالي إلى توقيع تلك الاتفاقيات خلال فعاليات الدورة الثانية والأربعين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة‘ في الفترة بين 4 إلى 8 أبريل القادم.

يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين الإمارات وإيطاليا وصل إلى 7,9 مليار دولار خلال عام 2015، حيث سجلت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات أكثر من 6,9 مليار دولار، في حين تستورد إيطاليا من الإمارات المنتجات النفطية والمعادن الثمينة بقيمة تصل إلى مليار دولار.