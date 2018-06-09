«التفاعل» يجمع دول العالم في مهرجان المسرح الجامعي بالرباط

الرباط (الاتحاد)

يرتقب أن تحتضن جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى السابع من شهر يوليو المقبل، الدورة الـ 30 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي والذي يعرف مشاركة عدد من بلدان العالم من بينها: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، وجمهورية التشيك، وبعض دول أميركا اللاتينية، كما تشارك كل من بنغلادش وكوريا الجنوبية، ومن قارة أفريقيا تحضر كل من ساحل العاج وغينيا، ومن العالم العربي تشارك كل من الجزائر وتونس ومصر، بالإضافة إلى عدد من الفرق المسرحية الجامعية من المغرب.

وقد اختارت إدارة المهرجان شعار «التفاعل»، ويعنى بالتفاعل ذاك الانصهار والتجاور والتجاوب والحوار والتناغم والتلاقح الذي يحصل داخل المسرح وفي عمقه وفعله، من خلال تاريخه الذي يتفاعل مع المحطات التاريخية ومع مراحل التحول والتطوير الذي يعيشه المسرح عبر أنماطه واتجاهاته وأنواعه ونظرياته، تم التفاعل الأيديولوجي مع الأسطورة وحضوره في الزمن الزاخر للفلسفة؛ إذ من خلال هذا التفاعل ترك لنا المسرح تفاعلاً ديناميكياً وأرضية فكرية صلبة.

كما يحضر «التفاعل» حسب ورقة المهرجان، من خلال التجاوب والحوار واللقاء الذي يتم بين الفكرة حينما تصبح نصاً وبين القراءة الثانية للتفاعل الأول من خلال الرؤية الإخراجية التي تقدم تفاعلاً يحقق مشروع عرض برؤية بصرية سينوغرافية بكل مقومات التلقي البصري المستندة إلى نمط درامي له شروطه الإبداعية.