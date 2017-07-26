الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في باكستان



تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 أبوظبي (وام) دانت الإمارات التفجير الإرهابي في سوق مزدحم بمدينة لاهور شرقي باكستان. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع حكومة باكستان في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها. وعبّرت الوزارة عن تعازي الإمارات ومواساتها لحكومة وشعب باكستان وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.