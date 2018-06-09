فاطمة البلوشي: «رمضان لوّل» كان بسيطاً وجميلاً

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
مازالت رائحة البحر تداعب مشاعرها كلما مرت بجواره، أمواجه الخفيفة تستدعي ذكريات رمضان، إلى قلب وعقل الشيف فاطمة عبد الله البلوشي من دائرة الثقافة والسياحة التي دأبت على المشاركة في المعارض الوطنية للتعريف بالموروث الثقافي والشعبي، مشيرة إلى أن رمضان في السابق كان له نكهة وطعم خاصين في أبوظبي، حيث كان بسيطاً وجميلاً. فاطمة البلوشي عندما تشارك في المعارض والمهرجانات الوطنية، عبر ورشات الطبخ تحيط بها نكهة التوابل في تمازج بديع لتقدم تجربة فريدة للمطبخ الإماراتي الغني بالنكهات والذي ارتبط بفن حياة المرأة، التي أوجدت العديد من الوصفات الصحية والتراثية والعلاجية لها ولأسرتها من خلال ابتكار وصفات غذائية للتداوي، وذلك من خلال ورش طبخ يومية تفاعلية بالمهرجانات الوطنية، حيث تسهر الطاهية على تقديم أشهر أنواع مأكولات الموروث الشعبي، من هريس، خبيصة، ثريد، مرقوقة، ممروسة، بلاليط، ساقو، خنفروش، وغيرها من الأكلات الأصيلة.
عائلة كبيرة
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تبادل الأطباق
وأشارت فاطمة البلوشي، إلى أنه عندما اشتد عودها بدأت تساعد والدتها في المطبخ خلال رمضان، كانت مهمتها في البداية تقتصر على جلب الماء والحطب بينما والدتها تعد بعض الأكلات الشعبية التي تفوح رائحتها على مسافة بعيدة، حيث يزيدها الحطب طعما ومذاقاً خاصاً. وأضافت: كنا نتحلق حول والدتي، رحمها الله، وهي تعد الطعام، من خبز الرقاق أو أي نوع من المخبوزات، كما كنا نلح على والدتنا حتى توقظنا لتناول السحور الذي كان في الغالب يتكون من أشياء بسيطة مثل الرقاق المرشوش باللبن، أو الأرز السيلاني واللبن والتمر، ومن تلك الطقوس الجميلة التي مازالت عالقة في ذهني تبادل الأطباق مع الجيران، حيث كنا نحمل أكل بيتنا ونتبادله مع جيراننا، ونتباهى بما طبخته والدتنا، ومازالت هذه العادة إلى اليوم نمارسها ونحييها، لكن مع اختلافات كبيرة كنوعية الأطباق وكثرتها، وهناك أيضاً عادات اختلفت عن السابق، فقد كنا نطبخ القليل ونتذوقه ونسعد جداً بطعمه، أما اليوم فأصناف الطعام والمأكولات كثيرة، لكنها لم تعد تسبب لنا تلك السعادة التي كنا نشعر بها في السابق.