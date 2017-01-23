تكريم الفائزين بجوائز «شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي 2016»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة و«شبكة الشارقة س»، الدورة الأولى لحفل توزيع جوائز «شبكة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2016»، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.

وكرّمت غرفة الشارقة و«شبكة الشارقة س» خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة أمس الأول، المؤسسات ورواد الأعمال الفائزين بالجائزة ضمن فئاتها الخمس والتي تشمل «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة الخضراء»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية».

وأعلن عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء «شبكة الشارقة س»، عن إطلاق جائزة لأفضل 10 منشآت اقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تحفيز الشركات والأفراد على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكرّمت الغرفة والشبكة لجان التحكيم والفائزين بجوائز شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي «الشارقة س» لعام 2016، حيث قام محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعلي محمد ثنيان الغانم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى جانب عبدالله سلطان العويس، بتكريم الفائزين وهم فندق «هيلتون الشارقة» الذي فاز بجائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية، وكل من الجامعة الأميركية في الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة الشارقة الخضراء، وكل من «استوديو فكرة للتصميم» و«بوخش براذرز» بجائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات، وفاز كل من هزاع المنصوري ومحمد المشرخ بجائزة الشارقة لرواد الأعمال.