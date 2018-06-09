أشهر المساجد مسجد المحضار



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 أحد المساجد في مدينة تريم الشهيرة بمحافظة حضرموت اليمنية، ويعزى بناؤه إلى عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف. تمتاز عمارة المسجد بفن هندسي جميل، ويتألف تخطيطه من فناء مكشوف تحيط به أربعة أروقة أعمقها رواق القبلة، والذي يزينه ثلاثة محاريب جصية بديعة مزينة بالزخارف الهندسية والنباتية والكتابية، وفي منتصف الضلع المقابل لرواق القبلة تتموضع منارته الشامخة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 40 متراً، وهي مربعة الشكل وبداخلها درج للصعود إلى أعلاها، وكان بناؤها في حوالي (1914م - 1333هـ)، وهي مبنية من الطوب اللبن، وهذه المئذنة من تصميم المعماري عوض سلمان عفيف التريمي الذي سبق أن نفذ العديد من المآذن الطينية والقباب، وهي تعتبر أحد الشواهد والمعالم المعمارية لمدينة تريم التاريخية، التي يقصدها الزائرون والباحثون.