واشنطن وسيؤول تترقبان تجربة «شمالية» لصاروخ باليستي جديد

عواصم (وكالات)

ازدادت التكهنات أمس، بشأن استعدادات تقوم بها كوريا الشمالية لإجراء اختبار صاروخي جديد بنسخة مطورة من نوع «المريخ 14»، يتزامن مع الذكرى الـ64 لانتهاء الحرب بشبه الجزيرة الكورية في 27 يوليو الحالي، وذلك بعد أسابيع على إجرائها أول اختبار ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات حذر خبراء من قدرته على بلوغ ولاية ألاسكا الأميركية. وأفادت تقارير أميركية وكورية جنوبية نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات والجيش ،أنه تم رصد تحرك لمركبات تحمل معدات إطلاق صواريخ. وأوضح مصدر حكومي في سيؤول أنه يتم رصد تحركات مركبة إطلاق صواريخ متنقلة (TEL) باستمرار في إقليم بيونج آن، مؤكداً أن TEL قادرة على إطلاق صاروخ في أي وقت، مبيناً أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأميركية تراقب عن كثب كافة التحركات باستخدام وسائلهما المشتركة للمراقبة.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» قوله إن مركبة تحمل معدات إطلاق صاروخ باليستي، وصلت إلى مدينة كوسونج بإقليم بيونج آن في 21 يوليو الحالي.

وجددت بيونج يانج أمس، التهديد بتوجيه ضربة نووية إلى قلب الولايات المتحدة، إذا حاولت الأخيرة المساس بـ«القيادة العليا» في البلاد المعزولة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن وزارة الخارجية تعليقات على تصريحات لمايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي أي أيه»، الذي سبق له أن تحدث عن إمكانية تغيير النظام الحاكم في بيونج يانج وعزل «شخص قد تكون لديه نوايا نووية.