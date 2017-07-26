مواجهة بحرية جديدة بين سفينة أميركية وقارب إيراني بمياه الخليج



تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 واشنطن (وكالات) أطلقت سفينة «ثاندربولت» التابعة للبحرية الأميركية أمس، طلقات تحذيرية صوب قارب إيراني تابع «للحرس الثوري» أثناء اقترابه منها حتى مسافة 137 متراً في الخليج العربي، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي. وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «قارب الحرس الإيراني كان يقترب بسرعة كبيرة. ولم يستجب لأي إشارات، ولم يرد على أي اتصالات معه، ولم يترك لنا خياراً سوى إطلاق عيارات تحذيرية». وقع الحادث قرابة الساعة 3:00 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ) شمال الخليج العربي، عندما بدأ القارب بالاقتراب من ثاندربولت، ولم يتوقف إلا بعد إطلاق الطلقات التحذيرية، فيما واصلت السفينة سيرها، بحسب المسؤول. ويندرج هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث سابقة بين سفن أميركية وقوارب إيرانية كادت أن تؤدي إلى مواجهات، وقع آخرها في يناير الماضي، حينما أطلقت المدمرة الأميركية «ماهان» طلقات تحذيرية في اتجاه 4 زوارق تابعة للحرس الإيراني نفسه، بعد اقترابها بسرعة كبيرة في مضيق هرمز.