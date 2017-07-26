عمان: لا صفقات ولا مفاوضات بحادثة السفارة الإسرائيلية

جمال إبراهيم (عمان)

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن مطلق النار على الأردنيين في مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية بعمان مساء الأحد الماضي، دبلوماسي إسرائيلي يتمتع بحصانة دبلوماسية، ولم نجد مناصاً بحسب القانون الدولي من السماح له بمغادرة البلاد، مؤكداً أنه «لا صفقات ولا مفاوضات جرت في الحادثة». جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعمّان أمس، شارك فيه الصفدي، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ووزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة. وغادر طاقم السفارة الليلة قبل الماضية، بمن فيهم مساعد مدير أمن السفارة الذي قتل الأردنيين الاثنين بإطلاقه النار عليهم، بعد وساطة قام بها لدى الأردن، جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الصفدي، إن «الحكومة الأردنية تمكنت من الوصول إلى ما يضمن تنفيذ محاكمة عادلة بالقضية»، مشيراً إلى أن «الأردن يعمل بإجراءات تضمن حقوق مواطنيه». ولفت إلى أن «الأردن تمسك بعدم مغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي قبل أخذ إفادته، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية»، مؤكداً أن ظروف الحادث كانت صعبة من حيث القوانين والأنظمة الدولية. من جانبه، قال الخصاونة، إنه «تم التثبت من الصفة الدبلوماسية لمطلق النار بحادثة السفارة، وبعد الإصرار الأردني على التحقيق معه تم الالتزام بالحصانة التي يتمتع بها الجاني». وفي وقت سابق أمس، أكدت مواقع عبرية مغادرة طاقم السفارة الإسرائيلية، وعلى رأسهم السفيرة عينات شلاين، مبنى السفارة ليل الاثنين - الثلاثاء، عمان إلى إسرائيل بعد أن خضع حارس الأمن الإسرائيلي «زيو» للمساءلة فقط وليس للتحقيق، كما كان المطلب الأردني.

وشهد مجلس النواب الأردني جلسة «ساخنة» أمس، نتج عنها انسحاب عدد كبير من النواب ورفع الجلسة، على خلفية سماح الحكومة لطاقم السفارة الإسرائيلية بمغادرة البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة «لقد مرت المملكة بظروفٍ استثنائية تعلمونها جميعاً، بدءاً من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحرم القدسي الشريف، وإغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، وصولاً إلى واقعة السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأمر الذي كان له من الأثر الكبير على الرأي العام». واستمع المجلس لوزير الداخلية غالب الزعبي عن تفاصيل الحادثة، والذي أكد أن «التحقيقات ما زالت مستمرة، وإنها لم تستكمل بعد». في غضون ذلك، طالبت العشائر الأردنية وذوي الشهيدين محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة، الحكومة الأردنية بالتحقيق الشامل في القضية، والقصاص من قاتل ابنيهما.

السفير الأميركي: محادثات سرية أنهت التوتر

القدس المحتلة (رويترز)

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لأعضاء برلمانيين إسرائيليين في القدس أمس، إن محادثات «سرية» بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر في وضع «كان من الممكن أن يسوء بشدة». وعاد العاملون في السفارة الإسرائيلية لدى عمان أمس الأول، وبينهم حارس الأمن المتورط في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أردنيين اثنين. وقتل الحارس بالرصاص أردنياً طعنه بمفك براغي في مجمع السفارة الإسرائيلية بعمان، كما أسفر الحادث عن مقتل أحد المارة.