دراما رمضان.. مخالفات وتجاوزات

أصدرت لجنة الرصد والتقييم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بياناً بإجمالي عدد مخالفات الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات في رمضان خلال نهاية الأسبوع الثاني، وجاء البيان متضمناً 107 مخالفات، وكانت للألفاظ الخارجة نصيب الأسد فيها، حيث سجلت 71 مخالفة بنسبة 66.3 %، وحصد السب والقذف 17 مخالفة بنسبة 15.8 %.

أما مشاهد التدخين والمخدرات، فكانت أقل بكثير وظهر مشهدان فقط بنسبة 1.8 %، ولكن الإيحاءات اللفظية كانت أكثر لتصل إلى 4 مخالفات بنسبة 3.7 %، أما الإيحاءات الجنسية، فسجلت 3 مخالفات بنسبة 2.8 %، توازيها مشاهد إهانة فئة من فئات المجتمع.

وعن مشاهد العنف والإهانة للمرأة، رصد البيان مشهدين فقط بنسبة 1.8 %، مثلتها في ذلك مشاهد إهانة الطفل، ورصدت اللجنة نسبة قليلة جداً من الألفاظ الخادشة للحياء، والحوارات المتدنية، والإساءات الموجهة للأسرة لتسجل نسبة 0.9 %.