الاحتلال يستبدل «البوابات الإلكترونية» بكاميرات ذكية حول الأقصى

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)

أزالت سلطات الاحتلال في ساعة مبكرة فجر أمس، أجهزة الكشف عن المعادن التي نصبتها عند مداخل المسجد الأقصى من جهة بابي الأسباط والناظر بمدينة القدس القديمة، وشرعت بتركيب جسور حديدية لحمل «كاميرات ذكية» بديلة للبوبات الإلكترونية التي رفضها وقاومها أهل المدينة ومرجعياتهم الدينية والوطنية، فيما سارع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى برفض الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، وطالبوا بإزالتها كلها. وشددت المرجعيات الدينية الفلسطينية في القدس ممثلة بمجلس الأوقاف الإسلامية، ودار الإفتاء، والهيئة الإسلامية العليا، ومكتب القائم بأعمال قاضي القضاة، على رفضها أي تغيير إسرائيلي في الوضع القائم بالمسجد الأقصى، مبينة أنه «لا دخول إلى الأقصى للفلسطينيين إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع والتأكد من عودته إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو الحالي».

وفيما أقرت الحكومة الفلسطينية أمس، حزمة مساعدات لسكان البلدة القديمة في القدس لتعزيز صمود السكان في القدس، وافقت اللجنة الدستورية في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على قانون منع تقسيم القدس أو ما يسميه الاحتلال «القدس الموحدة»، وذلك لمنع القبول بتقسيم المدينة في أي تسوية سياسية، دون موافقة 80 عضواً على الأقل بالكنيست.