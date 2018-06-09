رمضانيات سباق درامي عبر «يوتيوب»



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 بعد تحقيقها النجاح الكبير ونسبة المشاهدة العالية في الماراثون الرمضاني لهذا العام، بدأت بعض المسلسلات منافسة بعضها عبر موقع «يوتيوب» بعدد نسبة المشاهدات في الحلقة الواحدة، وبدا السباق حامياً بين أكثر من مسلسل، من بينهم «كلبش 2» و«أيوب»، حيث اقتربت الحلقة الـ 23 من الجزء الثاني من «كلبش» الذي يلعب بطولته أمير كرارة من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 14 ساعة بعد طرحها، بينما تخطت الحلقة الـ22 من «أيوب» الذي يلعب بطولته مصطفى شعبان من حاجر الـ2 ملايين مشاهدة، الأمر نفسه بالنسبة لمسلسل «رحيم» الذي يلعب بطولته ياسر جلال، حيث وصلت نسبة مشاهدات حلقات العمل بعد الحلقة الـ20 إلى مليون ونصف مشاهدة.