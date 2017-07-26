«التحالف» يبحث عن رئيس بديل وانقسام في الكتل السياسية قبيل الانتخابات العراقية

سرمد الطويل (بغداد)

أكدت مصادر سياسية رفيعة في التحالف الوطني «الشيعي» الحاكم أمس، أن جلسة مرتقبة ستنعقد لاختيار رئيس جديد للتحالف بعد انشقاق عمار الحكيم، الذي أعلن تخليه عن رئاسة التحالف وعن المجلس الأعلى الإسلامي وتشكيله حزباً جديداً، وسط انشقاقات طالت الكتلة السنية أيضاً، استباقا للانتخابات التي ستجري في سبتمبر عام 2018.

وأكدت المصادر السياسية لـ«الاتحاد» أمس، أن جلسة مرتقبة لقادة التحالف الوطني ستنعقد لاختيار رئاسة جديدة، واستبعدت أن يصوت أعضاء ائتلاف دولة القانون أو أعضاء المجلس الأعلى على تجديد انتخاب عمار الحكيم رئيساً مرة أخرى، بعد انشقاقه.

وكان عمار الحكيم أعلن أمس الأول تخليه عن رئاسة التحالف الوطني والمجلس الأعلى معا، مشكلا (كتلة الحكمة الوطنية) التي انضمت إليها كتلة «المواطن» النيابية في سبع محافظات، وأعلنت استقالتها من المجلس الأعلى في كل من بغداد والبصرة وذي قار والنجف والقادسية وبابل والمثنى.

وأعلنت الكتلة النيابية عن تغيير اسمها من «المواطن» إلى «كتلة الحكمة الوطنية»، واستثنت خمسة نواب رفضوا الانضمام للتشكيل الجديد وهم «همام حمودي، محمد تقي المولى، حامد الخضري، فرات الشرع، عبد الكريم النقيب».