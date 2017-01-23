حاكم الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول التعاون

الشارقة (الاتحاد)
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ورحب سموه بالسادة رؤساء غرف التجارة الخليجية وأعضاء اتحاد الغرف الخليجي في إمارة الشارقة متناولاً سموه الأحاديث الودية والمواضيع المشتركة حول الشأن التجاري والتنموي والدور المهم لغرف التجارة في تنمية القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.
|
وثمن رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للقطاع التجاري في إمارة الشارقة ما أسهم في تطوره بشكل كبير وتوفير البيئة الاقتصادية المحفزة.
|
حضر اللقاء الشيخ ماجد فيصل القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.