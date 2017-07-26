اعتقال مسؤول «حسبة داعش» بالموصل ومقتل 21 إرهابياً في الأنبار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

اعتقلت القوات الأمنية في الموصل بمحافظة نينوى أمس، مسؤول «ديوان الحسبة» في تنظيم «داعش» لدى محاولته عبور دجلة من الجانب الأيمن إلى الأيسر للمدينة، وأكدت مصادر عسكرية اكتمال الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر آخر مكامن «داعش» في نينوى، بينما قتلت القوات الأمنية 21 «داعشيا» باشتباكات مسلحة في صحراء النخيب بمحافظة الأنبار، قتل فيها أيضاً عنصران عشائريان. في حين اعتقلت وزارة الداخلية قاتل طبيبة الأسنان وثماني عصابات متورطة بعمليات خطف الأطباء في بغداد.

وقال مصدر أمني أمس إن القوات اعتقلت مسؤول «ديوان الحسبة، خلال محاولته الهروب من الساحل الأيمن باتجاه الأيسر بأوراق ومستمسكات مزورة». وأضاف أن 10 من عناصر «داعش» قتلوا لدى محاولتهم اجتياز الحدود العراقية السورية غرب الموصل باتجاه قضاء البعاج، وهم يحملون جنسيات عربية.

من جهة أخرى، أعلن قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبوري، أن كافة القطعات العسكرية التي ستشارك بتحرير قضاء تلعفر غرب الموصل استكملت استعداداتها، وأنها بانتظار «ساعة الصفر التي يحددها رئيس الوزراء حيدر العبادي».

وفي شأن متصل، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن الأجانب من جنسيات أوروبية وغيرها الذين اعتقلوا في معارك تحرير الموصل من سيطرة «داعش»، يخضعون الآن للتحقيق من قبل القضاء العراقي.وذكر في تصريحات للصحفيين في مقر الحكومة العراقية أن «الموضوع تحت يد القضاء العراقي وهؤلاء الأجانب تمت مقابلتهم من قبل سفراء بلدانهم، ويخضعون الآن للتحقيق من قبل القضاء العراقي، وإذا ثبت أنهم من تنظيم داعش سيخضعون لمحاكمة من قبل القضاء العراقي، ونحن لا نستثني أحدا من العقاب».

ومن ناحية أخرى، قال إنه تم «وضع خطة تحرير تلعفر وقواتنا جاهزة للعملية وسنحرر المدينة من داعش».

وفي كركوك، قتل رياض خورشيد العضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، وأصيب آخر بهجوم مسلح في حي العسكري شرق المحافظة. وفي صلاح الدين، قتل شرطي وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على دورية للشرطة في منطقة سيد غريب جنوب قضاء بلد.

وفي الأنبار، قتل مدني وأصيب آخر، في انفجار قنبلة بمقهى شعبي وسط الرمادي. فيما أفاد العقيد مجيد العيساوي من قيادة شرطة الأنبار بمقتل 21 «داعشياً» وعنصرين اثنين من الحشد العشائري باشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية في صحراء النخيب قرب الحدود مع السعودية.وفي بغداد، أعلن مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي اعتقال قاتل طبيبة الأسنان وأكد اعتقال نحو 8 عصابات قتل وسرقة استهدفت الأطباء مؤخراً.