ممثلون يتألقون رغم صغر حجم أدوارهم

سعيد ياسين (القاهرة)

نال عشرات من ممثلي الأدوار الثانية والثانوية المشاركين في المسلسلات الرمضانية استحسان الجمهور والنقاد، معتبرين أن أدوارهم تمثل نقلة مهمة في مشاويرهم الفنية.

إلى ذلك، قال الناقد كمال رمزي إن الأدوار الثانوية جاءت أكثر حضوراً على الشاشة من الرئيسة أحيانا، مشيدا بدور فتحي عبدالوهاب في «أبو عمر المصري»، الذي أدى شخصية رجل الأعمال «سمير العبد» بأسلوب مختلف، كما أشاد بالأداء المتميز لعدد من ضيوف الشرف، مؤكدا أنهم فاقوا بأدائهم نجوماً أصليين في العمل، وخص منهم سمير غانم في دور رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مسلسل «عوالم خفية» لعادل إمام.

وتوقفت الناقدة صفاء الليثي عند أداء محمد سلام لشخصية المحامي «ناصر» في مسلسل «أبوعمر المصري»، وأيضاً بدور فتحي عبدالوهاب في العمل نفسه رغم صغر مساحته، مؤكدة أن «بالحجم العائلي» ضم العديد من العناصر الجيدة، وخصوصاً من الفنانين الشباب المشاركين فيه بأدوار متميزة.

وقال الناقد طارق الشناوي إن هناك جيلاً جديداً بدأ يأخذ مكانته في المسلسلات، ونجوماً جدداً لم يكن لهم وجود على الخريطة بدأوا في تثبيت أقدامهم، وجيل آخر يجب عليه أن يسلم الراية للجيل القادم.

من جهته، قال الناقد محمد عاطف «بغض النظر عن مستوى المسلسلات يوجد عدد من الممثلين أبرزتهم موهبتهم رغم أزمات الأعمال التي يشاركون فيها، وزاد تألقهم هذا العام، ومنهم من دون ترتيب ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع وسلوى محمد علي وعمرو عبدالجليل وصبا مبارك وطارق عبدالعزيز». من ناحية أخرى أشاد عدد كبير من الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتميز إبراهيم نصر في «فوق السحاب»، ونالت صبا مبارك إشادة واسعة عن دورها في مسلسل «طايع»، ولاقت قصة الحب الرومانسية بين «طايع» و«مهجة» الإعجاب، حيث جسدت صبا دور فتاة تعيش قصة حب مع شاب ويحاول كلاهما الهرب من عواقب الثأر التي تلاحقهما والعيش في سلام بعيداً عن النزاعات في الصعيد، ونجحت صبا باقتدار في دور الفتاة الصعيدية.

ومن بين، الذين تألقوا في أدوار ثانوية، محمد رياض وطارق عبدالعزيز وحسن حسني وصبري فواز في مسلسل «رحيم».ورشدي الشامي وسلوى محمد علي في «طايع». ومحمد سلام وأروى جودة ومنذر رياحنة ومحمد جمعة وفتحي عبدالوهاب في «أبوعمر المصري».ووفاء عامر وسيد رجب وعائشة بن أحمد في «نسر الصعيد» .وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبدالغني وميرنا نورالدين في «فوق السحاب».وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور «الرحلة». وأيتن عامر ومحمد لطفي ودياب «أيوب». وهيثم زكي في «كلبش 2».وروجينا في «ضد مجهول». وأحمد مجدي وندى موسى وشيماء سيف وركين سعد في «بالحجم العائلي».