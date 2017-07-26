بيروت (وكالات)

أعلن الأمن اللبناني أمس، توقيف شبكة لتنظيم «داعش» تتألف من خمسة سوريين. وأعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الجيش اللبناني أوقف 50 «إرهابيا خطيرا» خلال مداهمة مخيمات للنازحين السوريين في عرسال الشهر الماضي، بينهم قياديون ومسلحون شاركوا في قتال الجيش اللبناني. في حين استمرت عملية تطهير جرود عرسال شرق لبنان، من المسلحين على يد مقاتلي «حزب الله» الذين سجلوا تقدما باتجاه منطقة الملاهي ووادي حميد في الجرود في ما وصف بـ»المرحلة الأخيرة من عملية تحرير الجرود».

ووفقا لبيان صدر عن شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه «ضمن إطار عمليات الأمن الاستباقية ومتابعة الشبكات والخلايا الإرهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبخاصة تلك المرتبطة بتنظيم داعش، تم رصد شبكة للتنظيم عدد أفرادها خمسة، جميعهم من التابعية السورية ونطاق عملهم راوح بين مدينة بيروت ومحلة الدورة».

وأضافت أن قوة من الشعبة المذكورة نفذت بتاريخي 17 و18 من يوليو الجاري عمليات دهم في بيروت والبقاع، أسفرت عن توقيف الخمسة. وأوضحت أن التحقيقات مع المتهم الأول، أوضحت أنه المنسق الرئيسي للشبكة وقدم إلى لبنان أواخر عام 2016، وتابع التنسيق مع كوادر تنظيم «داعش» في سوريا. وذكرت أنه تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.

وفي شأن متصل، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أمس، إن الجيش اللبناني أوقف 50 «إرهابيا خطيرا» خلال مداهمة مخيمات للنازحين السوريين في (عرسال) الشهر الماضي بينهم قياديون ومسلحون شاركوا في قتال الجيش اللبناني.