عبد الله زيد: «حدك مدك» أعادني بقوة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قرر الفنان الإماراتي عبد الله زيد أن يزيد جرعة الكوميديا في مسلسله الإماراتي التراثي الكوميدي الجديد «حدك مدك»، بعد أن وردته انتقادات من متابعي المسلسل في حلقاته الأولى حول أن جرعته الكوميدية «خفيفة جداً»، فرد أن سياق الأحداث تطلب ذلك، ولاسيما أن «حدك مدك» يضم 17 شخصية رئيسة، وكان يجب التعريف بها للمشاهد في أولى الحلقات، ولكنه وبعد مرور الأسبوع الأول من رمضان ضاعف جرعة الكوميديا كما طلب الجمهور، خصوصاً أنه دخل عالم الكتابة للمرة الأولى من خلال المسلسل.

ثمار النجاح

وعبر زيد عن سعادته لما يحققه العمل من نجاح كبير، سواء عبر عرضه على شاشة قناة «سما دبي»، أو تحقيقه نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، إلى جانب ردود الأفعال الإيجابية التي حصل عليها من خلال المقاطع التي يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال، «تعبنا من أجل إظهار العمل بهذا المستوى، وأنا عملت في «حدك مدك» بأكثر من مجال، في التمثيل والإنتاج والكتابة، ورغم أنه كان أمراً صعباً ومرهقاً، إلا أنني كنت أقوم به بكل سعادة وحب، خصوصاً أنني أعشق تقديم الأعمال الكوميدية التي تعبر عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وأتت ردود الأفعال الإيجابية لتكون بمثابة قطف ثمار النجاح».