  • الأحد 25 رمضان 1439هـ - 10 يونيو 2018م

منتج وكاتب وممثل في مسلسل واحد

عبد الله زيد: «حدك مدك» أعادني بقوة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قرر الفنان الإماراتي عبد الله زيد أن يزيد جرعة الكوميديا في مسلسله الإماراتي التراثي الكوميدي الجديد «حدك مدك»، بعد أن وردته انتقادات من متابعي المسلسل في حلقاته الأولى حول أن جرعته الكوميدية «خفيفة جداً»، فرد أن سياق الأحداث تطلب ذلك، ولاسيما أن «حدك مدك» يضم 17 شخصية رئيسة، وكان يجب التعريف بها للمشاهد في أولى الحلقات، ولكنه وبعد مرور الأسبوع الأول من رمضان ضاعف جرعة الكوميديا كما طلب الجمهور، خصوصاً أنه دخل عالم الكتابة للمرة الأولى من خلال المسلسل.

ثمار النجاح

وعبر زيد عن سعادته لما يحققه العمل من نجاح كبير، سواء عبر عرضه على شاشة قناة «سما دبي»، أو تحقيقه نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، إلى جانب ردود الأفعال الإيجابية التي حصل عليها من خلال المقاطع التي يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال، «تعبنا من أجل إظهار العمل بهذا المستوى، وأنا عملت في «حدك مدك» بأكثر من مجال، في التمثيل والإنتاج والكتابة، ورغم أنه كان أمراً صعباً ومرهقاً، إلا أنني كنت أقوم به بكل سعادة وحب، خصوصاً أنني أعشق تقديم الأعمال الكوميدية التي تعبر عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وأتت ردود الأفعال الإيجابية لتكون بمثابة قطف ثمار النجاح».

ولفت زيد إلى أن أكثر صعوبة واجهها خلال تصوير المسلسل هو الطقس الحار، حيث تم تصوير العمل في رأس الخيمة، وقد تم بناء قرية كاملة تعبر عن التراث والأصالة في الفترة التي تدور فيها أحداث المسلسل، خصوصاً أنها دارت في قرية نائية تتمسك بعاداتها وتقاليدها التي تعود إلى الستينيات، ويركز العمل على الشابين «حدك»، و«مدك»، وهما أصدقاء حيث يتميز «حدك» بالذكاء الحاد، فيما «مدك» طيب ومسكين يقع دائماً ضحية أفعال صديقه. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 