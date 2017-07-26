سقوط خلية إرهابية تابعة لتنظيم «أجناد مصر»

القاهرة (وكالات)

كشفت مصادر أمنية، أن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع قوات الأمن العام، ضبطت 3 إرهابيين متورطين في الهجوم على سيارة شرطة البدرشين الجمعة الماضي، التي أسفرت عن استشهاد 5 من رجال الشرطة، في مداهمة لبؤرة إجرامية في منطقة الحوامدية.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن قوات الأمن تلاحق 3 متهمين آخرين من المشاركين في الواقعة، بينهم منفذ واثنان آخران كانوا يؤمنون المنفذين.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن المتهمين المقبوض عليهم هاربين من تنظيم «أجناد مصر»، و«خلية جنوب الجيزة»، التي ارتكبت العديد من وقائع الاغتيالات لضباط وأفراد شرطة في القاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية. وأضافت المصادر الأمنية، أن قوات الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، نجحت من تحديد هوية المتهمين من خلال 4 كاميرات التقطت صوراً للمتهمين أثناء تنفيذ الواقعة. وأكدت المصادر الأمنية، أن المتهمين قسموا أنفسهم إلى مجموعتين، الأولى تضم 3 متهمين كانوا يستقلون دراجة نارية ومدججين بالأسلحة الآلية، وهاجموا سيارة الشرطة وقتلوا 5 من رجال الشرطة واستولوا على بندقيتين آليتين من الشهداء، والثانية تضم 3 آخرين يؤمنون المتهمين أثناء تنفيذ الواقعة.