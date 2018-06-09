صوموا تصحوا إرشادات لتجنب «الطوارئ» في رمضان



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 لتجنب طوارئ المستشفيات في الشهر الفضيل يجب البعد عن العادات الغذائية السلبية مثل عدم البدء بتناول الثلاث تمرات، والتهام الطعام بسرعة كبيرة، وتناول أطعمة غنية بالسكريات والدهون مثل اللقيمات والمأكولات المقلية قلياً عميقاً مثل السمبوسة، وإلغاء وجبة السحور، والاعتماد على تناول وجبة إفطار دسمة، ما يسبب للصائم مشاكل صحية، فضلاً عن زيادة الوزن وعدم السيطرة على مستويات السكر والدهون في الجسم، والإكثار من تناول المشروبات المحلاة بالسكر مثل الفيمتو، والإكثار من تناول عصير العرقسوس، الذي يمكن أن يؤدي لارتفاع في ضغط الدم، والإكثار من تناول وجبات وحلويات ومشروبات مختلفة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، والإفراط في الكميات المتناولة من البروتينات مثل اللحوم والدجاج، وعدم تناول ما يكفي من الخضراوات والفواكه الطازجة، كل هذا يؤدي لأضرار كبيرة في الجهاز الهضمي للصائم ومشاكل صحية مثل عسر الهضم والتلبك المعوي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري وغيرها ما يضطر صائمين للاستعانة بالطوارئ لمعالجة هذه المشاكل، ما يجعلها تغص بالمرضى بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك. ندى زهير مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام / شركة صحة أبوظبي