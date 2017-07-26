تونس تحيي ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي

تونس (د ب أ)

أحيت تونس، أمس، ذكرى اغتيال السياسي والنائب السابق في البرلمان محمد البراهمي الذي اغتيل قبل أربع سنوات برصاص متشددين. ودشن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ساحة وسط العاصمة باسم محمد البراهمي، بحضور أرملته النائبة الحالية في البرلمان مباركة عواينية البراهمي وأبنائه.

وعوض اسم محمد البراهمي الاسم القديم للساحة الذي كان يعرف باسم القديسة الفرنسية والبطلة القومية جان دارك (1431 - 1412). وقال السبسي، أثناء تدشين الساحة، «هذه رسالة للأجيال الصاعدة والقادمة بأن الثورة لها رجالها ونساءها، الثورة لها زعيمان هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي». كان البراهمي زعيم حزب التيار الشعبي قتل بالرصاص في مثل هذا اليوم الذي يوافق عيد الجمهورية عام 2013 أمام مقر سكنه بحي الغزالة بولاية أريانة قرب العاصمة.

والاغتيال هو الثاني الذي تعرفه تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر احتجاجات شعبية عام 2001. وكان الاغتيال الأول الذي نفذه متشددون استهدف زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في السادس من فبراير في عام 2013 أمام مقر منزله أيضاً.

وقالت أرملة البراهمي: «ذاكرة الشعب التونسي يجب أن تحفظ الشهداء في معركة التحرير الثانية». وأضافت مباركة عواينية: «إذا كانت المعركة الأولى قد حررت تونس من الاستعمار فإن معركة التحرير الثانية مع بلعيد والبراهمي حررت تونس من براثن الظلامية والإرهاب».

وكاد الاغتيالان أن ينزلقا بالبلاد إلى الفوضى والحرب الأهلية لولا إقبال الفرقاء السياسيين «الإسلاميون ومعارضيهم» على الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد آخر من المنظمات الوطنية وانتهى بوضع حكومة غير متحزبة تولت قيادة المرحلة الانتقالية، إلى حين انتخابات عام 2014.