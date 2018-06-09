عبدالله بوهاجوس يعد «البلاليط» في رمضان

أشرف جمعة (أبوظبي)

يمارس الفنان عبدالله بوهاجوس هواياته الخاصة في شهر رمضان المبارك، خاصة الطبخ، مشيراً إلى أنه لا يدخل المطبخ إلا إذا أحس بأنه يريد أن يعد بعض الأطعمة الخفيفة المفضلة لديه، وعلى رأسها «البلاليط»، له ولأفراد أسرته أو ضيوفه.

وبوهاجوس المعروف بخفة الدم والمشاركة في أعمال كوميدية مبهجة يحرص رغم انغماره فيها على أن يكون موجوداً في المطبخ ليصنع أطعمة يجيدها بكل جسارة، فهو لا يهاب الوقوف بمفرده في المطبخ كونه يعيش اللحظة بكل تفاصيلها حتى يستطيع أن يقدم أطباقاً يشعر فور أن يتناولها ضيوفه بأنها شهية وتستحق الوقت الذي يقضيه من أجل أن تخرج بهذا الشكل. ويقول عبدالله بوهاجوس، «لم أكن مغرماً بالطبخ في السابق، لكني شعرت في فترة ما بأن لدي بعض المواهب في الطبخ، وأنه من الضروري استثمارها بشكل مختلف، ما جعلني أدخل المطبخ لأجرب صنع بعض الأطعمة المفضلة لدي، وعندما نجحت أحسست بقدرتي على طهي بعض الأطعمة وسارعت لدعوة بعض الأصدقاء وكان رد الفعل إيجابياً، حيث كان يثني الجميع علي، وهو ما جعلني أستمر في ممارسة هوايتي هذه».

ويضيف أنه يحافظ على رشاقته في الشهر الكريم لذا لا يأكل الأطعمة الدسمة، لافتاً إلى أنه يبتعد عن الأرز ويأكل الكثير من السلطات، وأنه يدخل المطبخ لكي يطهو البيض بالطماطم، ويعد طبقاً من سلطة الجرير، فضلاً عن طهي الأطعمة المفضلة لديه، مثل البلاليط والهريس، وأنه يشعر بالفرح حين ينجرها. ويشير إلى أنه من مميزات الطبخ أنه يجعله لا يفكر في شيء، ومن ثم يجدد حيويته.