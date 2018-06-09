مائدة رمضان أليكس إنسور يعشق تحديات المطبخ



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدث الشيف أليكس إنسور عن شغفه بتحضير المأكولات التي تتطلب عدة خطوات. وقال إنها تضعه أمام تحد في كل مرة يقف بالمطبخ. وذكر إنسور، الطاهي لدى منتجع أليلا الجبل الأخضر في سلطنة عمان، أنه يمتلك خبرة طويلة وعريقة في عالم الطهي، حيث عمل مع نخبة من الطهاة العالميين أمثال جيوم براهيمي وديتمار سوير. واعتبر أن نضجه في المهنة جاء من تقبله الانتقادات والإرشادات التي لطالما وضعها في البال لتطوير نفسه حتى نال جائزة «القبعة» كأفضل طاه عن حضوره المميز على شبكة Australian Gourmet Pages الخاصة بالمطاعم والمأكولات الأسترالية. طاجن لحم العجل مع الحمص المكونات: * 400 جرام لحم عجل خال من الدهون ... المزيد