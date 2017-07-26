الجامعة العربية تحذر من خطورة تزايد موجات الهجرة في المنطقة

القاهرة (وام، وكالات)

حذرت الجامعة العربية من خطورة تزايد موجات الهجرة في المنطقة العربية، الأمر الذي يفرض تحديات على جميع الأطراف. وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك لمتابعة المشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي للاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة. ومثل الدولة مبارك محمد مبارك الحمادي رئيس قسم مسائل حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحذر السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من خطورة تزايد موجات الهجرة في المنطقة العربية، الأمر الذي يفرض تحديات على جميع الأطراف.. مشيرا إلى أن عدد المهاجرين الذين استضافتهم المنطقة العربية في عام 2016 يقدر بأكثر من 35 مليون مهاجر فيما بلغ عدد الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية أكثر من 26 مليون مهاجر عربي في عام 2015 إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين يمرون عبر المنطقة أو يبقون لفترات محدودة بها أملا في الوصول إلى أوروبا.

وقال علالي في كلمة الجامعة العربية خلال الجلسة إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، موضحا أن قضية اللاجئين في المنطقة العربية فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ذلك الوقت، حيث تواجه المنطقة حالات طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها ومدى تعقيدها واتساعها وطول مدتها وللأسف يزداد الموقف سوءا كل عام وتتدهور أوضاع اللاجئين، وتزداد الأعباء على الدول والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأضاف إن المنطقة العربية تعتبر المصدر والمستضيف الأول للاجئين أيضا، وتشكل في آن واحد منشأ ووجهة وجسرا لعبور النازحين واللاجئين، ويوجد فيها أكثر من نصف مجموع اللاجئين في العالم بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون وبذلك فإن المنطقة تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أم المساهمة في تقديم التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

ونوه بالقرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية العربية والقمم العربية في هذا الصدد..مؤكدا أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لمنع ازدواجية العمل وحرص الأمانة العامة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم اللاجئين.

وعبر عن حرص الجامعة العربية على التواصل مع أبناء الأمة العربية المقيمين في الخارج ومد جسور الحوار والتعاون لما فيه فائدة الطرفين، حيث بدأت الجامعة منذ عام 1974 بالاهتمام بإزالة العوائق أمام جذب الكفاءات المهاجرة للمساهمة في جهود التنمية العربية، وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، وعيا منها بأهمية الإسهامات الإيجابية للمهاجرين ليس فقط في بلدان المقصد ولكن في بلدان المنشأ كذلك.