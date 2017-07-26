حفتر والسراج يتفقان على وقف النار وانتخابات مبكرة

باريس (وكالات)

اتفق الزعيمان الليبيان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي أمس على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، باستثناء الحرب ضد الجماعات الإرهابية، كما اتفقا على العمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وفقاً لإعلان مشترك.

وقال حفتر والسراج في بيان مشترك، إنه تم الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا. وتعهدا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، سيادة القانون تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.

وأشار السراج وحفتر إلى أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، ومواصلة الحوار السياسي الليبي، استكمالاً للقاء أبوظبي في مايو 2017. كما اتفق الطرفان على تفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.

وحضر إعلان البيان المشترك في باريس، كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة. وقال ماكرون للصحفيين بعدما تصافح السراج وحفتر وابتسما أمام الكاميرات «حققت قضية السلام تقدماً كبيراً اليوم... (منطقة) البحر المتوسط تحتاج هذا السلام».