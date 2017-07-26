20 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

صنعاء (الاتحاد)

قالت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن زاد بنحو مليوني شخص منذ يناير الماضي، ليرتفع العدد الكلي للمحتاجين إلى 20.7 مليون، أي ما يعادل 79.61% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة.

وأرجعت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن في تقريرها الذي نشرته أمس الأول، زيادة عدد المحتاجين إلى «انعدام الأمن الغذائي وتفشي الكوليرا». وأشار التقرير إلى أن نحو 9.8 مليون شخص يحتاجون بشدة لمساعدات منقذة للأرواح، في الوقت الذي يحتاج فيه 10.8 مليون شخص إلى المساعدة لمنع انزلاقهم إلى مستويات أشد من الاحتياج، لافتاً إلى أن 124 منظمة إنسانية عاملة في اليمن تمكنت من الوصول إلى 4.3 مليون شخص من بين 12 مليوناً مستهدفين خلال العام الجاري 2017.