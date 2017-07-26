تسهيلات يمنية لعودة اللاجئين الصوماليين إلى بلدهم



تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 عدن (وكالات) دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية والمحلية المهتمة باللاجئين إلى تقديم مزيد من الدعم للاجئين الصوماليين في اليمن وتوفير العناية الصحية والخدمية اللازمة لهم من خلال إيجاد مراكز طبية للفحص منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة. وأكد ابن دغر خلال لقائه أمس المبعوث الخاص لشؤون اللاجئين الصوماليين في اليمن وأفريقيا محمد عابدي إيفي، أن الحكومة اليمنية ستسهل مهمة المبعوث والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإنجاح حملتها وبرامجها التوعية والأمنية لعودتهم، وفقاً للخطة التي أعدتها الحكومة الصومالية بالتنسيق مع المنظمة، قائلاً «إن جيلاً كاملاً ولد وترعرع في اليمن، وسيحملون معهم سيرة ذاتيةً مليئة بالذكريات اليمنية الذي أحسن استقبالهم».