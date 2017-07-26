الإمارات تدعم قطاع الأمن في لحج

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الدعم والمساندة لأجهزة الأمن في المحافظات المحررة، وتعزيز دورها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة والإرهاب. وفي هذا السياق، زار وفد إماراتي محافظة لحج للاطلاع وتقييم البنية التحتية لمراكز الشرطة والدفاع المدني، ورفع تقرير تفصيلي حول الأضرار التي تعرضت لها هذه المرافق الحيوية وسبل تقديم مساعدات لانتشالها وتعزيز مهامها خلال الفترة القادمة.

وجال الوفد في مباني مراكز للشرطة والدفاع المدني في مديريتي الحوطة وتبن، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح مطلع عام 2015، وأعمال التفجير التي نفذتها الجماعات الإرهابية التي كانت متمركزة في المديريتين قبل تطهيرها عام 2016.

كما زار الوفد مبنى إدارة الأمن العامة في الحوطة برفقة محافظ لحج ناصر الخبجي، وعدد من القيادات الأمنية والمحلية في المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن البنية التحتية للجهاز الأمني تضررت بشكل كبير وتدمير جزء كبير منها، مضيفاً أن الحوطة وتبن وبقية مديريات لحج تشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأجهزة الأمنية.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل إنعاش التنمية والقطاعات الأساسية في لحج، موضحاً أن هناك تجاوباً كبيراً لتقديم الدعم والمساندة للأجهزة الأمنية في لحج للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وبما يسهم في إرساء السكينة العامة في المحافظة بشكل عام.