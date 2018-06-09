سفانة بنت حاتم الطائي.. أكرمها النبي وخلصها من الأسر

القاهرة (الاتحاد)
سفانة بنت حاتم الطائي، من فواضل النساء، ذات رأي قوي حكيم، نموذج من الفصاحة والبلاغة ومكارم الأخلاق، أبوها ملك في قومه، أبرز شعراء العرب، كانت تفاخر الناس بكرمه وجوده، أخوها عدي ورث الملك عن أبيه، فرّ إلى الشام بعد هزيمة قبائل بني طيء.
ورثت عن أبيها الكرم والسخاء، وتعلمت منه مكارم الأخلاق، فكان يُعطيها من إبله ما بين العشرة إلى الأربعين، فتهبها وتُعطيها الناس، فقال لها يا بنية إنَّ القرينين إذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطي وتمسكي، وإما أن أُمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء، فقالت: والله لا أُمسك أبداً، وقال أبوها: وأنا والله لا أمسك أبداً، قالت: فلا نتجاور، فقاسمها ماله.
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رأت في النبي صلى الله عليه وسلم، جوداً لا كالجود، وكرماً فاق كرم أبيها، محباً للفقير، يفك الأسير، ويرحم الصغير، ويعرف قدر الكبير، فأيقنت أن هذا الخُلق الكريم لا يصدر إلا من قلب ينبض بالرحمة، فدعت له، اعترافاً بالصنيع، ورداً للجميل، ووفاء للإحسان، فقالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سبباً في ردها عليه.