عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)
حققت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي تقدماً كبيراً بعد سيطرتها على أجزاء من معسكر «خالد بن الوليد» في بلدة موزع بمحافظة تعز وسيطرتها على أجزاء في منطقة الكدحة وسط تعز،
وقتلت عائلة كاملة بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، كما قتل 3 جنود وأصيب آخرون في كمين مسلح لتنظيم «القاعدة» في مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت.
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كما سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة في منطقة الكدحة الاستراتيجية ببلدة المعافر وسط تعز بعد اشتباكات استمرت ساعات وأسفرت عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 20 حوثياً وتدمير ثلاث مركبات عسكرية تابعة لهم. وقتل 4 انقلابيين وجرح آخرون في قصف مدفعي للشرعية استهدف مواقع للميليشيات في تلة السلال شرق تعز، بحسب بيان للجيش اليمني.
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