عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي تقدماً كبيراً بعد سيطرتها على أجزاء من معسكر «خالد بن الوليد» في بلدة موزع بمحافظة تعز وسيطرتها على أجزاء في منطقة الكدحة وسط تعز،

وقتلت عائلة كاملة بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، كما قتل 3 جنود وأصيب آخرون في كمين مسلح لتنظيم «القاعدة» في مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن معارك شرسة اندلعت صباح أمس بالقرب من الأسوار الشمالية والغربية لمعسكر خالد بن الوليد وسط «تقهقر» للمليشيات تحت ضربات الجيش الوطني، مشيرة إلى أن طيران التحالف العربي نفذ نحو 20 غارة دمرت مواقع وأهدافاً للميليشيات في محيط المعسكر وفي شمال مدينة المخا المجاورة.

كما سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة في منطقة الكدحة الاستراتيجية ببلدة المعافر وسط تعز بعد اشتباكات استمرت ساعات وأسفرت عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 20 حوثياً وتدمير ثلاث مركبات عسكرية تابعة لهم. وقتل 4 انقلابيين وجرح آخرون في قصف مدفعي للشرعية استهدف مواقع للميليشيات في تلة السلال شرق تعز، بحسب بيان للجيش اليمني.