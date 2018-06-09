الستر.. ينشر الألفة في المجتمع

حسام محمد (القاهرة)

قال تعالى: (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ...)، «سورة النساء: الآية 148»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر عورةَ أخيه المسلم، ستر الله عورته يومَ القيامة، ومن كشفَ عورة أخيه المسلم، كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته».

يقول الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: الستر هو التغطية، ومنه قوله تعالى: (... حِجَاباً مَّسْتُوراً)، «سورة الإسراء: الآية 45» يعنى حجاباً على حجاب فالأول مستور بالثاني ومعنى الستر الترك للقبائح، وستر العيوب والفضائح، قال ‏صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر»، ‏قال أهل العلم إن الله تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقاً بأخلاق الله فإن الله تعالى لا يحب الجهر بالسوء ‏قال بعض المفسرين في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...)، «سورة لقمان: الآية 20»، أن الظاهرة فالإسلام والقرآن، وأما الباطنة فما يستر من العيوب، والستر على المخطئ هدي وخلق نبوي وهو لا يعني إقراراً لخطأ المخطئ ولا تهويناً من زلته ولكنه - مع الإنكار عليه ومناصحته - يأخذ بيده ليستمر في سيره إلى الله ويفتح له باب التوبة وتصحيح الخطأ إذ ربما يفقد الإنسانُ حياءه عندما تُكْشَف أخطاؤه فيتجرَّأ على المزيد من الخطأ وقد حثّنا النبي صلى الله عليه وسلم على الستر بفعله وقوله وبين لنا أجره وفضله الكبير.