الله يرشد عباده لتسبيحه وتحميده

سعيد ياسين (القاهرة)

وقت الظُّهْر.. ورد هذا الزمن في القرآن الكريم، بلفظ «تُظهرون»، قال تعالى: (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ)، «سورة الروم: الآية 18»، ووقت الظُّهْر، من زوال الشمس إلى العصر، وأجمع أهل العلم على أن دخول وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، واختلفوا في آخر وقتها، فمنهم من قال إن آخر وقتها إذا صار ظلّ كل شيء مثله سوى ظلّ الزوال، والقول الثاني إنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وخصوصية وقت الظهيرة، إنه من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس وتتغير تغيراً ظاهراً، ويعاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة.

قال ابن كثير: هذا تسبيح من الله تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة، الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه.

وفي تفسير الطبري: «وَلَهُ الْحَمْدُ» من جميع خلقه دون غيره في السماوات من سكانها من الملائكة، والأرض من أهلها، من جميع أصناف خلقه فيها، وسبحوه عشياً، في صلاة العصر، وحين تدخلون في وقت الظهر.

وقال ابن عباس وقتادة: إن الآية تنبيه على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر، وفي ذكر أوقات العورة، وقال الماوردي: بدأ بصلاة المغرب لأن الليل يتقدم النهار، وبدأ بصلاة الظهر في سورة «الإسراء»، قال تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً)، «سورة الإسراء: الآية 78»، فهي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخص صلاة الليل باسم التسبيح، وصلاة النهار باسم الحمد، لأن للإنسان في النهار متقلباً في أحوال توجب حمد الله تعالى عليها، وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله.

قال الشعراوي: التسبيح ينبغي أن يُتبَع بالحمد، فتقول: سبحان الله والحمد لله، وحين نتأمل هذه الأوقات التي أمرنا الله فيها بالتسبيح، وهي المساء والصباح والعشي، وهي من العصر إلى المغرب، ثم الظهيرة نجد أنها أوقات عامة سارية في كَوْن الله لا تنقطع أبداً، والمتأمل في دورة الوقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من صباح ومساء، وعشية وظهيرة، ما يعني أن الله تعالى مُسبِّح معبود في كل لحظة من لحظات الزمن.

من أكثر التسابيح التي وردت عن الرسول الكريم والتي كان دائم التسبيح بها، هي «سبحان الله وبحمده» و«لا إله إلّا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» و«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» و«سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم»، وغيرها العديد من الأذكار والتسابيح المختلفة والمتنوعة. ويمكن التسبيح بالمسبحة أو على الأصابع أو بدون أي شيء فقط بالقلب.