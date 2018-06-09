محمد السويدي: لـ «الاتحاد»: رمضان يجمع الإمارات وسلطنة عُمان بنفحات تراثية

أحمد النجار (دبي)

قال محمد سلطان سيف السويدي سفير الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، إنه اعتاد منذ أعوام كثيرة على قضاء شهر رمضان الكريم خارج البلاد بحكم عمله الطويل في الحقل الدبلوماسي، معتبراً أن تجربة شهر رمضان في الدول الأجنبية تختلف كثيراً عن الدول العربية من حيث مظاهر الاحتفال والأجواء الاجتماعية والطقوس الدينية التي تعكسها المساجد.

وأضاف: «لرمضان في كل بلد عربي خصوصيته ونفحاته الروحانية والثقافية، حيث تتعدد العادات وتتباين المظاهر في دول الشام ودول المغرب العربي، وتختلف الأجواء عنها في العراق ومصر وسواها، لكن رمضان وفق السفير السويدي في دول الخليج له لون تراثي متميز بطابعه، بفضل روابط القيم والتقاليد المتناغمة التي تحكمها عادات اجتماعية واحدة، ومظاهر احتفالية مستوحاة من سيرة الآباء والأجداد يتوارثها جيلاً بعد جيل».

مشاعر الحنين

ولفت إلى أن شهر رمضان المبارك في الإمارات، لا يكاد يختلف في جوهره الديني أو محتوى طقوسه وروحانية لياليه عن جارته الشقيقة سلطنة عمان، من دون أن يخفي مشاعر الحنين التي تخالجه بكونه يؤدي رسالة سامية في سبيل خدمة وطنه وإعلاء كلمته وتجويد رسالته، وتعزيز مكانته في مختلف مجالات الحياة، ولم يفوت السويدي بالطبع تأكيد أن أجواء رمضان في الوطن مع الأهل والأصدقاء والمقربين، لها خصوصية عائلية وقيمة روحية ومكانة خاصة في وجدانه.