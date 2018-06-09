بولندا.. أمجاد عظيمة وحاضر رائع

تعيش الكرة البولندية فترة رائعة منذ 10 سنوات تقريباً، حيث تملك جيلاً مميزاً من اللاعبين لمع معظمهم، في مختلف الدوريات الأوروبية العالمية، التي تتسابق على التعاقد مع لاعبيه، وكسب ودهم، ويوجد لاعبو بولندا بنسبة أكبر في الدوري الألماني والذي يعتبر بوابة اللاعبين البولنديين إلى الدوريات الأخرى.

ومن خلال الجيل الحالي يوجد منتخب منتخب بولندا في كأس العالم بطموحات كبيرة في اجتياز الدور الأول بعد فشله في تحقيق ذلك في آخر مشاركتين في 2002 و2006، حيث يعود المنتخب البولندي بعد غياب 12 عاماً ليوجد في المجموعة الثامنة بجانب السنغال وكولومبيا واليابان، واعتبر هذه المجموعة الأكثر تكافؤاً بين بقية المجموعات، وفرص التأهل متساوية تقريباً بين الجميع، إلا أن جماهير الأبيض والأحمر تعول كثيراً على الهداف التاريخي للمنتخب روبرت ليفانوديسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى بيوتر زيلنسكي نجم نابولي الإيطالي والحارس تشيزني نجم يوفنتوس الإيطالي من أجل إعادة منتخب بلادها إلى أمجاده.

عاشت الكرة البولندية أمجاداً جميلة في تاريخ كأس العالم، ويسعى هذا الجيل لاستعادة ما قدمته تلك الأجيال في السبعينيات والثمانينات، بعد حظيت كرة القدم البولندية باحترام الجميع لتحقيقها المركز الثالث في نسختي 1974 و1982، وهما أفضل المراكز في تاريخ مشاركة بولندا في كأس العالم، بينما خرج منتخب بولندا في نسختي 78 و86 من دور الـ 16، وغاب طويلاً قبل أن يعود من بوابة كوريا الجنوبية واليابان، ويشارك في نسختين متتاليتين في 2002 و2006، ولكنه ودع من المجموعات، خاض المنتخب البولندي في المونديال 31 مباراة من خلال 7 مشاركات، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وتجرع مرار الهزيمة في 11 مباراة، سجل 44 هدفاً واستقبلت شباكه 40 هدفاً.

وخاضت بولندا تصفيات قارة أوروبا للتأهل إلى المونديال بالمجموعة الخامسة التي ضمت الدنمارك والجبل الأسود ورومانيا وأرمينيا وكازاخستان، ونجحت في التأهل مباشرة بعد تصدرها للمجموعة بتحقيقها 8 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة في المباريات العشر بالمجموعة، لتجمع 25 نقطة كانت كفلية بالعبور إلى روسيا.