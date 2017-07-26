«الكأس الذهبية».. الثأر والحلم

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تحلم جامايكا بإحراز لقبها الأول عندما تواجه الولايات المتحدة المرشحة في نهائي الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة كونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي»، في سانتا كلارا «كاليفورنيا».

ولم يشكل وصول منتخب الولايات المتحدة المضيف بقيادة المدرب بروس أرينا إلى المباراة النهائية مفاجأة، لكنه سيبحث عن الثأر من جامايكا التي أقصته من نصف نهائي النسخة الأخيرة 2-1 قبل أن تخسر النهائي أمام المكسيك 1-3.

ويبحث المنتخب الأميركي عن لقب سادس بعد تتويجه في 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، ليقترب من المكسيك حاملة الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (7).

ومنذ إطلاق المسابقة في 1991، احتكرت المكسيك والولايات المتحدة اللقب باستثناء تتويج يتيم لكندا في 2000.