إجماع على أهمية عودة «بطولة العرب»

محمد سيد أحمد (القاهرة)

اتفقت جميع الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية على أهمية عودة المسابقة بعد 4 سنوات من التوقف، ودورها في توثيق الروابط بين الأندية العربية، من خلال هذا التجمع الذي تتعدى أهدافه التنافس الرياضي، ليكون ملتقى اجتماعياً مهماً يساعد على تعزيز العلاقات خلال أيام البطولة.

ورغم أن البطولة تأتي في توقيت غير مناسب لبعض الأندية، خاصة التي استهلت إعدادها للموسم قبل أيام من تدشين الحدث العربي الكبير، إلا أن الفوائد الفنية تعد كبيرة حتى في ظل هذا الوضع، وإن كان البعض كان يمني النفس بالمشاركة، وهو في أفضل حالاته حتى يكون منافساً قوياً على اللقب.

ونجح الاتحاد العربي في توفير أجواء إيجابية للأندية من جميع النواحي التنظيمية، حيث وفر مقرات إقامة في فنادق فخمة وفي مناطق بعيدة عن الزحام، ليمكن الفرق المشاركة من الاستفادة القصوى من البيئة المحيطة في التدريبات داخل مقرات الإقامة، أو سهولة التنقل منها إلى ملاعب التدريب والمباريات.

ومع نهاية الجولة الأولى من مباريات المجموعات الثلاث، وضح تقارب المستوى الفني بين جميع الأندية، كما جاء الأداء التحكيمي مقبولا، وإن ظهرت بعض الانتقادات هنا وهناك.