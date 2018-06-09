السيسي يستقبل بعثة الفراعنة: أنتم مصدر الفرحة للمصريين

محمد الدمرداش (القاهرة )
استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس، بعثة منتخب مصر لكرة القدم قبيل سفرها إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وحرص الرئيس المصري على مخاطبة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد في سبيل تمثيل البلاد، كما يجب وتحقيق إنجاز يليق بحب وشغف الجماهير بكرة القدم، وتعلقها بإنجاز جديد للكرة المصرية على المحفل العالمي.
وأكد السيسي حرصه البالغ على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد من أجل تحفيز الجميع على الأداء الرجولي وتحقيق الهدف من المشاركة، وهو التعبير عن الكرة المصرية، وطموح الجماهير المصرية في رؤية منتخب الفراعنة في أفضل شكل ممكن.
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وتحدث رمضان صبحي باعتباره أصغر لاعبي المنتخب المصري، وأكد إصرار الجميع على تقديم أفضل عروض ممكنة وتحقيق طموح الجماهير في نتائج تليق بقيمة المنتخب المصري.