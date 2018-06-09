السيسي يستقبل بعثة الفراعنة: أنتم مصدر الفرحة للمصريين

محمد الدمرداش (القاهرة )

استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس، بعثة منتخب مصر لكرة القدم قبيل سفرها إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وحرص الرئيس المصري على مخاطبة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد في سبيل تمثيل البلاد، كما يجب وتحقيق إنجاز يليق بحب وشغف الجماهير بكرة القدم، وتعلقها بإنجاز جديد للكرة المصرية على المحفل العالمي.

وأكد السيسي حرصه البالغ على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد من أجل تحفيز الجميع على الأداء الرجولي وتحقيق الهدف من المشاركة، وهو التعبير عن الكرة المصرية، وطموح الجماهير المصرية في رؤية منتخب الفراعنة في أفضل شكل ممكن.

واستمع الرئيس لمجموعة من الكلمات، خلال الجلسة منها كلمة مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ممثلاً عن مجلس الجبلاية، بسبب سفر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لروسيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتحدث أيضاً الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، وأكد على سعادته البالغة بلقاء السيسي للمرة الثالثة في 3 سنوات هي مدة توليه المهمة مع منتخب مصر حتى الآن. كما وجه محمد صلاح الشكر للرئيس على دعمه للمنتخب وله شخصياً، خاصة بعد تدخله لاحتواء أزمة الإعلانات التي طرأت بينه وبين مجلس الجبلاية، وأكد سعي اللاعبين الجاد لتقديم كل ما لديهم في سبيل الظهور المشرف في كأس العالم.

وتحدث‏‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬باعتباره‭ ‬أصغر‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري، وأكد‭ ‬إصرار‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬عروض‭ ‬ممكنة‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموح‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬تليق‭ ‬بقيمة‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري.