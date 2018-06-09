الفيفا لن يعتمد على «الروس» في الكشف عن المنشطات

باريس (أ ف ب)
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يعتمد على أي روسي في برنامج الكشف عن المنشطات خلال كأس العالم، وذلك نتيجة برنامج المنشطات الممنهج الذي ضرب البلاد منذ عام 2015. وأكد الاتحاد الدولي أكثر من مرة، خلال الأشهر الماضية، بأن «أي روسي لن يكون ضمن برنامج الكشف عن المنشطات، وكل تحاليل العينات ستجرى في مختبرات خارج روسيا حصلت على رخصة من وكالة المنشطات العالمية».
وقال مصدر في الاتحاد الدولي: «اتخذ فيفا جميع الإجراءات الممكنة لتكون عملية نقل العينات آمنة بشكل كبير. ولأسباب أمنية لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل عن هذا الموضوع».
|
بعدها بعام، انفجرت الفضيحة إلى العلن وطالت جميع الرياضات في روسيا. وأعلن الفيفا في 22 مايو الماضي بأن جميع الفحوصات للكشف عن المنشطات التي خضع لها لاعبو المنتخب الروسي الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم على أرضهم، جاءت سلبية على الرغم من القيام بتحقيق دقيق في هذا المجال.
|
وقال الفيفا: «جميع اللاعبين المشاركين في مونديال روسيا سيخضعون لفحوصات عن المنشطات خارج المنافسات وخلالها. معظم اللاعبين سيخضعون لفحوصات مخبرية مرة على الأقل».
ويمكن للفيفا خلال مونديال روسيا اللجوء إلى جوازات السفر البيولوجية للاعبين، التي يمكن من خلالها كشف بعض المعلومات المشبوهة التي تتعلق ببحوث الدم والكيمياء الحيوية، ويقول الاتحاد الدولي في هذا الصدد: «إن كمية المعلومات المتاحة يمكن أن تكون مختلفة لكل لاعب بحسب الدولة التي يدافع عن ألوانها».