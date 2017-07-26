الفتح يصطدم بالنصر.. والعهد يتحدى الزمالك

الإسكندرية (الاتحاد)

يرفع رباعي المجموعة الثانية شعار الفوز الأول ضمن الجولة الثانية في البطولة العربية مساء الليلة، والتي تجمع الفتح الرباطي المغربي بنظيره النصر السعودي في المباراة الأولى، والعهد اللبناني أمام الزمالك في موقعة السهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية والذي يستضيف المباراتين.

واحتفظت الفرق الأربعة في المجموعة بحظوظ متساوية في أعقاب سيطرة نتيجة التعادل على مباراتي الجولة الأولى، التي شهدت تعادل النصر والعهد 1-1، والزمالك والفتح 2-2، والمعروف أن نظام البطولة يقضي بتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الثلاث الى الدور نصف النهائي، بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

في المباراة الأولى، يقود العاجي لامين دياكتي لاعب الفتح ونجم مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بتسجيله هدفي التعادل، الفريق المغربي أمام النصر السعودي الساعي بدوره لتعويض الظهور المخيب بالتعادل في الجولة الأولى مع العهد اللبناني، ويتسلح النصر بثلاثي المنتخب الأولمبي عبد الآله العمري وسامي النجعي، وراكان الشملان المنضمين أمس الأول لصفوف «العالمي».

وكان الفتح الرباطي قدم عرضا قويا في مواجهة الزمالك وتقدم بالهدف الأول قبل أن ينجح الزمالك في التعادل ثم تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيكابابلا، الا أن الفتح الرباطي حافظ على توازنه، وواصل الضغط الهجومي حتى نجح في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل ليمنح فريقه نقطة غالية، ويؤكد على أن الفرق المغربية تبقى دائما قادرة على المنافسة، ويمتاز الفتح الرباطي بالكرة الجماعية مما يجعله رقما صعبا فى المجموعة، فيما كان العهد اللبناني قد انتزع نقطة غالية أمام النصر السعودي تمنح ثقة كبيرة فى لقاء اليوم.

وتتركز الأنظار على المباراة الثانية في المجموعة التي تجمع العهد اللبناني بالزمالك، ويرفع الأول راية التحدي أمام أبناء «ميت عقبة» بعد المستوى المميز في الجولة الأولى، وهو ما دفع موسى حجيج المدير الفني للعهد التأكيد على أن سوء الحظ حرمهم من الفوز في المباراة الأولى ونيتهم الجادة التعويض في مباراة الليلة.

في المقابل، يمر الزمالك بحالة من انعدام الوزن عطفاً على المستوى الباهت في الفترة الأخيرة، ويتطلع البرتغالي أجوستو ايناسيو لاستثمار مباراة اليوم من أجل استعادة الثقة، وتحقيق الفوز الأول في المجموعة، وأخضع البرتغالي لاعبه الى تدريبات استشفائية لتجنب الإرهاق، ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثي شيكبالا وأحمد رفعت وعلي جبر بعد خضوعهم لجلسات علاجية أمس الأول تحت إشراف طبيب النادي.

ويعول الزملكاوية كثيرا على مباراة اليوم من أجل انطلاق الفريق في البطولة التي يتطلع الزمالك للفوز بها لتعويض إخفاقه في الدوري المصري وبطولة الأندية الأفريقية.