«الشارقة» يكلف شركة متخصصة صيانة « ستاد خالد بن محمد»

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إنجاز ملف الصيانة في ستاد خالد بن محمد ومرافقه، قبل انطلاقة مباريات الفريق الأول بوقت كاف ووفق متطلبات دوري المحترفين، إضافة إلى التعاقد مع شركة واحدة لتصميم الزي لجميع الألعاب في النادي، وذلك ضمن الترتيبات المتسارعة في النادي استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2017 - 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الأول في مقر شركة الشارقة للألعاب الفردية برئاسة سالم عبيد الحصان رئيس النادي، وحضور محمد جمعة بن هندي نائب رئيس النادي، وإبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والاتصال، وأحمد البح رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية، وعبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، ومحمد عبيد الحصان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية، وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع مسار العمل في مختلف شركات النادي وتسهيل العقبات التي تواجهها لبداية الموسم الرياضي الجديد على أفضل ما يكون، وأشار إبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار إلى زيارة أعضاء المجلس لمرافق استاد خالد بن محمد قبل بداية الاجتماع، وأوضح أن الزيارة هدفت للوقوف على الوضع بشكل عام، مضيفاً أن مخرجات الاجتماع وجهت بالتعاقد مع شركة مختصة لصيانة الاستاد ومرافقه حتى يكون جاهزا تماما لاستقبال مباريات الفريق الأول لكرة القدم. من جانبه ثمن سالم عبيد الحصان رئيس النادي الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة في شركات النادي، وحرص الجميع على أن تكون هنالك خطوات عملية، تسهم في قوة نادي الإمارة وتحقق غاياته، فيما أكد عبيد سعيد الشامسي عضو مجلس الإدارة على أن الاجتماع شهد عرض نقاط عديدة مثلت مؤشراً لمدى جدية الأعمال على كل الأصعدة، وفي مجملها تم التأمين على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة، قبل تدشين الموسم الرياضي 2017-2018، وقال «نعمل على أن تكون فرقنا في أتم الجاهزية للتنافس بصورة ترفع اسم الشارقة في جميع البطولات».

وكانت بعثة الفريق الأول للشارقة غادرت إلى معسكر النمسا أمس الأول، وضمت القائمة التي اختارها المدرب البرتغالي بيسيرو 21 لاعباً، فيما سيلحق المدافع عيسى سانتو المنضم حديثاً لصفوف الفريق بالبعثة خلال أيام، وشملت القائمة شاهين عبدالرحمن، الحسن صالح، ريفاس، جمال إبراهيم، حمد جاسم، حمد إبراهيم، وليد أحمد، راشد الحمادي، سيف راشد، علي محمد خميس، خالد الزري، عبدالله غانم، بلال يوسف، سيف محمد، عادل الحوسني، محين خليفة، يوسف سعيد، عمر جمعة ربيع، ماجد سرور، حميد عبدالله، أحمد سيف الزري، سعود حسن.