«الشارقة» يكلف شركة متخصصة صيانة « ستاد خالد بن محمد»

الشارقة (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إنجاز ملف الصيانة في ستاد خالد بن محمد ومرافقه، قبل انطلاقة مباريات الفريق الأول بوقت كاف ووفق متطلبات دوري المحترفين، إضافة إلى التعاقد مع شركة واحدة لتصميم الزي لجميع الألعاب في النادي، وذلك ضمن الترتيبات المتسارعة في النادي استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2017 - 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الأول في مقر شركة الشارقة للألعاب الفردية برئاسة سالم عبيد الحصان رئيس النادي، وحضور محمد جمعة بن هندي نائب رئيس النادي، وإبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والاتصال، وأحمد البح رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية، وعبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، ومحمد عبيد الحصان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية، وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة.
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وكانت بعثة الفريق الأول للشارقة غادرت إلى معسكر النمسا أمس الأول، وضمت القائمة التي اختارها المدرب البرتغالي بيسيرو 21 لاعباً، فيما سيلحق المدافع عيسى سانتو المنضم حديثاً لصفوف الفريق بالبعثة خلال أيام، وشملت القائمة شاهين عبدالرحمن، الحسن صالح، ريفاس، جمال إبراهيم، حمد جاسم، حمد إبراهيم، وليد أحمد، راشد الحمادي، سيف راشد، علي محمد خميس، خالد الزري، عبدالله غانم، بلال يوسف، سيف محمد، عادل الحوسني، محين خليفة، يوسف سعيد، عمر جمعة ربيع، ماجد سرور، حميد عبدالله، أحمد سيف الزري، سعود حسن.