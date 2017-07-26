ابن جذلان يحض اللاعبين على التأهل إلى نصف النهائي

فيتنام (الاتحاد)

احتفى صالح بن جذلان المزروعي رئيس نادي الظفرة ظهر أمس بفريق كرة الصالات، بعد أن أنهى المارد الظفراوي مشواره في الدور الأول من بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات، متصدرا المجموعة الأولى.

وأقيمت الاحتفالية بحضور عبدالملك محمد عبدالرحيم جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وعيسى سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة للألعاب الرياضية، وخميس محمد المنصوري نائب رئيس شركة الألعاب، ومرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للشركة، وحسن عباس الحمادي عضو مجلس الإدارة ومشرف كرة الصالات، وخلفان المنصوري عضو مجلس الإدارة، وجميع لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري.

وأشاد ابن جذلان باللاعبين ومردودهم في المباريات التي لعبها الفريق في البطولة، وتمنى لهم التوفيق في العبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وقدم عيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية كل الشكر والتقدير إلى كافة الجهات التي ساهمت في مشاركة الفريق في كأس الأندية الآسيوية وإلى اتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة الصالات، مؤكدا أن الفريق قدم مباريات قوية.

وقال عبدالملك محمد عبدالرحيم جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، إن الظفرة قدم مباراة كبيرة جدا أمام الفريق الفيتنامي، وكان الأحق والأجدر بالفوز أو تعديل النتيجة، لولا سوء الحظ الذي حرم باسورا من الكرة التي ارتدت من القائم وركلة الجزاء الضائعة.

وقال منصور جميل كابتن الفريق إن الخسارة من تاي سون نام لن تؤثر على معنويات اللاعبين، حيث قدم الظفرة مباراة كبيرة، وكان الأجدر بالخروج ظافرا بالنتيجة، لولا سوء الطالع في العديد من الكرات.

وعلى جانب آخر يفتقد الفريق في مباراته القادمة نجمه وهدافه عبدالكريم جميل، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وهي إصابة قديمة تجددت في مباراة الفريق الفيتنامي، وتم عرض اللاعب على طبيب الفريق العراقي أمس.

وتزامنت إصابة عبدالكريم جميل مع إصابة حمد الشامسي بآلام حادة في المعدة، حيث تم نقله إلى المستشفى، ويعتبر فقدان عبدالكريم وحمد الشامسي خسارة كبيرة للظفرة في حال عدم مشاركتهما في مباراة الغد.