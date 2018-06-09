«فرسان الصحراء» يصلون إلى روسيا

خالد الحربي، وكالات (سانت بيطرسبرج)

بعد 277 يوماً من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018م، حطّت طائرة المنتخب السعودي أمس رحالها في روسيا، وتحديداً مدينة سانت بيترسبرج المدينة التي اختارها المنتخب السعودي مقراً دائماً لمعسكره أثناء البطولة. وكان الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مقدّمة بعثة «الأخضر»، إلى جانب ثلاثةٍ وعشرين لاعباً، اختارهم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب.

وقرر الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي فتح أولى حصصه التدريبية في مدينة سانت بيترسبرج للجماهير ووسائل الإعلام، والتي سيُتاح لها تغطية كامل التدريب الذي يبدأ في تمام السادسة مساءً على ملعب بيتروفسكي، على أن يكون تدريب يومي الاثنين والثلاثاء مُغلقاً، إذ يُفضّل بيتزي أن يضع التكتيك المناسب لمباراة الافتتاح بعيداً عن أعيُن الجماهير والإعلام.

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، جاهزية المنتخب لخوض منافسات كأس العالم، وقال بيتزي عقب اللقاء الودي أمام ألمانيا، إن المباراة كانت تجربة قوية ومفيدة كونها أمام حامل لقب كأس العالم وعلى أرضه ووسط جماهيره. وأشار بيتزي إلى رضاه عن أداء لاعبي الأخضر خلال المباراة لاسيما الشوط الثاني الذي ظهر فيه اللاعبون نداً للمنتخب الألماني وكادوا يدركون التعادل في اللحظات الأخيرة. وأكد تيسير الجاسم، قائد المنتخب، أن الرهبة لعبت دوراً كبيراً في تلقي شباك منتخب بلاده هدفين من قبل المنتخب الألماني.

وأوضح الجاسم أن ألمانيا منتخب عملاق على أرضه ومرشح أول دائماً للتتويج بكأس العالم.