فريق الإمارات يعلن تشكيلة «كلاسيكا دي سان سيباستيان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن قائمة الدراجين المشاركين في النسخة 37 لسباق كلاسيكا دي سان سيباستيان الذي سيقام الأحد المقبل، والذي ضم عدداً من الدراجين الذين شاركوا في طواف فرنسا، بمن فيهم جنوب الأفريقي لويس مينتجيس الذي حل في المركز الثامن في التصنيف العام في فرنسا، والإيطاليان دييجو أوليسي وماتيو بونو، والكرواتي كريستيان دوراسيك، وسينضم إليهم دراجنا يوسف ميرزا، والإيطاليان سيمون بيتيلي وإدوارد رافاسي، والسلوفيني جان بولانك.

ويمر المسار عبر إقليم الباسك، حيث يبدأ وينتهي في مدينة سان سيباستيان الإسبانية الساحلية، ويمتد لمسافة 231 كلم، ويعتبر سباقاً تقليدياً مناسباً للدراجين المتخصصين في سباقات التسلق.

وسيواجه الدراجون 8 تسلقات خلال السباق، بما في ذلك «ميجا» و«ألتو إتوربورو» و«ألكيثا» و«ألتو دي خايسكيبل» و«ألتو أركالي»، وسيتسلق الدراجون الهضبتين الأخيرتين لمرتين خلال يوم السباق قبل عبور خط النهاية في سان سيباستيان.

وقال دييجو أوليسي ستكون هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في سباق كلاسيكا دي سان سيباستيان مباشرة بعد مشاركتي في جولة في فرنسا، وأنا حريص على الاستفادة من لياقتي بأقصى قدر ممكن، والاستفادة من الزخم الذي حصلت عليه خلال طواف فرنسا حتى أتمكن من خوض هذا السباق والحفاظ على قدرتي التنافسية حتى نهايته. وأضاف: أدرك أن السباق سيكون صعباً وتنافسياً، ولكن أعتقد أن تشكيلة الفريق قادرة على مواجهة هذا التحدي، وأتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج.